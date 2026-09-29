Подмосковных подростков предупредили об уголовной ответственности за наркотики
Правоохранители зафиксировали за восемь месяцев текущего года 4937 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. 115 из них было совершено несовершеннолетними или при их соучастии.
Такие данные МВД России по Московской области привели в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.
Большинство попавших под влияние мошенников подростков сами не употребляли наркотики. Главный мотив – материальная выгода, желание быстро заработать.
«Организаторы преступных схем всё чаще вовлекают детей, не достигших возраста уголовной ответственности, – моложе 14 лет. Их могут использовать для расфасовки, оборудования «тайников-закладок», дропперства и других противоправных действий. Схема отработана и выглядит вполне безобидно. Подростку приходит сообщение в мессенджере или соцсети с предложением подработки: «Курьер, гибкий график, заработок от 30 000 рублей в неделю», – рассказали в ГУРБ.В подмосковном ведомстве призвали родителей контролировать окружение детей, отслеживать предложения о подработке, которые они получают в интернете, а подростков – не отвечать на подозрительные предложения о быстром заработке и не соглашаться выполнять сомнительные поручения.