Подмосковных подростков предупредили об уголовной ответственности за наркотики

29 сентября 2026, 18:47

оригинал Фото: пресс-служба ГУРБ МО

Правоохранители зафиксировали за восемь месяцев текущего года 4937 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. 115 из них было совершено несовершеннолетними или при их соучастии.





Такие данные МВД России по Московской области привели в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.



Большинство попавших под влияние мошенников подростков сами не употребляли наркотики. Главный мотив – материальная выгода, желание быстро заработать.

«Организаторы преступных схем всё чаще вовлекают детей, не достигших возраста уголовной ответственности, – моложе 14 лет. Их могут использовать для расфасовки, оборудования «тайников-закладок», дропперства и других противоправных действий. Схема отработана и выглядит вполне безобидно. Подростку приходит сообщение в мессенджере или соцсети с предложением подработки: «Курьер, гибкий график, заработок от 30 000 рублей в неделю», – рассказали в ГУРБ.