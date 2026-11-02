В Подмосковье обсудили эффективность работы коммунальных служб

02 ноября 2026, 10:56

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Стратегическая сессия «Эффективное МБУ» прошла в СберУниверситете. В мероприятии участвовали около 200 человек: профильные заместители глав подмосковных округов и руководители муниципальных бюджетных учреждений. Главной темой стала организация работы коммунальных служб, в том числе подготовка к снегопадам и другим сложным погодным условиям. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.





Сессию открыл вице-губернатор региона Владислав Мурашов. Он подчеркнул, что в период пиковых снегопадов муниципалитетам важно оперативно привлекать дополнительные ресурсы. Единым центром взаимодействия с органами местного самоуправления и принятия решений станет Центр содержания территорий.





«Наша главная задача — не контролировать муниципалитеты, а помогать им. Мы открыты к постоянной обратной связи и готовы обсуждать любые предложения. Подобные встречи с руководителями МБУ мы проводим ежегодно. Только в прямом диалоге можно быстро понять, где не хватает ресурсов, какие аспекты западют и что нужно доработать», — отметил Мурашов.

Владислав Мурашов (фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области)