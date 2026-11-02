В Подмосковье обсудили эффективность работы коммунальных служб
Стратегическая сессия «Эффективное МБУ» прошла в СберУниверситете. В мероприятии участвовали около 200 человек: профильные заместители глав подмосковных округов и руководители муниципальных бюджетных учреждений. Главной темой стала организация работы коммунальных служб, в том числе подготовка к снегопадам и другим сложным погодным условиям. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Сессию открыл вице-губернатор региона Владислав Мурашов. Он подчеркнул, что в период пиковых снегопадов муниципалитетам важно оперативно привлекать дополнительные ресурсы. Единым центром взаимодействия с органами местного самоуправления и принятия решений станет Центр содержания территорий.
«Наша главная задача — не контролировать муниципалитеты, а помогать им. Мы открыты к постоянной обратной связи и готовы обсуждать любые предложения. Подобные встречи с руководителями МБУ мы проводим ежегодно. Только в прямом диалоге можно быстро понять, где не хватает ресурсов, какие аспекты западют и что нужно доработать», — отметил Мурашов.Участники обсудили переход учреждений на работу собственными силами, наём иностранных граждан, укомплектованность штата дворниками, водителями и механизаторами, а также оплату труда.
Практикой модернизации муниципальной службы поделился директор МБУ «Солнечногорск» Юрий Гацман. В учреждении провели финансово-экономический анализ, оценили риски и составили план обновления автопарка. Новая отечественная техника уже поступила, сейчас завершается её постановка на учёт. Для контроля уборки в Солнечногорске применяют цифровые дашборды и электронные системы. К зиме учреждение подготовилось заранее: заключены договоры на поставку топлива, запчастей и реагентов, укомплектованы склады, проверены готовность техники и персонала.
Участвующий в сессии министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко сообщил, что в регионе оптимизировали сеть муниципальных учреждений: их количество сократилось со 112 до 79. Это позволило перераспределить ресурсы, а доля укомплектованных штатных позиций выросла с 87% до 92%. Зарплаты дворников увеличили на 25%, механизаторов — на 43%, водителей — на 46%. Коммунальный автопарк Подмосковья пополнился на 15% и насчитывает 5 179 единиц техники. Более 70% учреждений уже отказались от неэффективного подряда и работают своими силами. Полностью перейти на эту модель планируют к 2028 году.
На площадке сессии представили современную коммунальную технику и навесное оборудование, часть новинок уже используется в Подмосковье.
Завершилась программа деловой игрой: 11 команд получили разные сценарии погодных условий и должны были предложить наиболее эффективные управленческие решения.