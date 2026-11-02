В четырёх МФЦ Московской области проведут консультации по похоронам

02 ноября 2026, 10:43

оригинал Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

Бесплатные консультации по похоронному делу проведут специалисты Центра мемориальных услуг в четырёх подмосковных офисах «Мои документы» в первую неделю ноября. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства государственного управления, информационных технологий и связи.





На консультациях можно узнать об оформлении удостоверений о захоронении, порядке установки надгробий и пр.





«В понедельник, 2 ноября, посетителей ждут в МФЦ Коломны, расположенном по адресу: Уманская улица, дом №20. 3 ноября консультанты будут работать в Щёлкове (Свирская улица, дом №2А), 5 ноября — в Химках (Юбилейных проспект, дом №67, корпус А), а 6 ноября — в Люберцах (Звуковая улица, дом №3)», — говорится в сообщении.