Звенигородский ресторан «Маринист» представил тематическое меню к выставке Малевича
Специальное меню, посвящённое открывшейся в Звенигородском манеже выставке «Малевич. Простые фигуры», подготовили в местном ресторане «Маринист».
Тематический сет, состоящий из пяти блюд, назвали «Малевич». Он строится на тех же принципах, что и выставка. В музее представлены полотна, являющиеся основой супрематизма, — «Чёрный квадрат», «Чёрный крест» и «Чёрный круг». И каждая составляющая сета отсылает к супрематическим принципам — чистоте цвета и формы.
Посетители смогут попробовать «Красный угол» — запечённый перец рамиро с мягким козьим сыром, «Чёрный круг» — карпаччо из утиной ветчины с дымом и вуалью из сливового конфитюра, «Движение квадрата» — стейк из тунца с запечённым бататом и припущенным шпинатом, «Чёрный квадрат» — карпаччо из креветки с ризотто с чернилами каракатицы и «Белый квадрат» — сливочную панна котту с малиновым конфитюром.
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