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В Подмосковье начали принимать заявки на участие в программе «Земский тренер»

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

В Подмосковье стартовал приём заявок на участие в программе «Земский тренер». Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.



Для участия приглашаются работники сферы физической культуры и спорта, которые прибыли или переехали на работу в подмосковные населённые пункты, где проживают до 50 000 человек.

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Конкурсный отбор проводится в рамках программы «Земский тренер» на территории Московской области. Программа направлена на привлечение специалистов в малые населённые пункты, где есть потребность в квалифицированных кадрах.
«Программа предусматривает единовременную компенсационную выплату в размере миллиона рублей работнику сферы физической культуры и спорта, который собирается работать в таком населённом пункте. Он должен заключить трудовой договор по замещению вакантной должности из утверждённого перечня на срок не менее пяти лет», – пояснили в ведомстве.
Фото: пресс-служба Минспорта МО

Для участия в конкурсном отборе нужно подать заявление и приложить необходимые документы. Заявки принимают до 17 ноября включительно.

Условия участия в конкурсном отборе и утверждённый перечень вакантных должностей на 2026 год доступны по ссылке.
Лора Луганская

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