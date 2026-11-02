В Подмосковье начали принимать заявки на участие в программе «Земский тренер»

02 ноября 2026, 11:00

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

В Подмосковье стартовал приём заявок на участие в программе «Земский тренер». Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.





Для участия приглашаются работники сферы физической культуры и спорта, которые прибыли или переехали на работу в подмосковные населённые пункты, где проживают до 50 000 человек.



Фото: пресс-служба Минспорта МО

Конкурсный отбор проводится в рамках программы «Земский тренер» на территории Московской области. Программа направлена на привлечение специалистов в малые населённые пункты, где есть потребность в квалифицированных кадрах.

«Программа предусматривает единовременную компенсационную выплату в размере миллиона рублей работнику сферы физической культуры и спорта, который собирается работать в таком населённом пункте. Он должен заключить трудовой договор по замещению вакантной должности из утверждённого перечня на срок не менее пяти лет», – пояснили в ведомстве.