В Дмитрове завершают строительство Рогачёвского моста

03 ноября 2026, 13:00

оригинал Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

Рогачёвский мост через канал имени Москвы строят в Дмитрове. В настоящее время работы близятся к завершению. Строительство ведётся по Народной программе «Единой России», сообщает пресс-служба партии.





Сейчас на объекте заканчивают гидроизоляцию и монтаж швов пролётного строения. Продолжается устройство ливневой канализации.





«Рогачёвский мост является одним из наших важнейших предвыборных обязательств. Открыть по нему движение легкового транспорта планируем уже в середине декабря. А полное открытие моста ожидаем во втором квартале 2027 года», — сказал депутат Госдумы седьмого созыва от «Единой России» Денис Кравченко.

«Пешеходная часть шириной три метра будет удобна для мам с колясками, велосипедистов и лёгкой техники. Но это только первый этап. В планах — строительство второго моста на месте старого. Это позволит расширить движение до четырёх полос», — отметил глава Дмитровского округа, секретарь местного отделения «Единой России» Михаил Шувалов.