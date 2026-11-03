В Дмитрове завершают строительство Рогачёвского моста
Рогачёвский мост через канал имени Москвы строят в Дмитрове. В настоящее время работы близятся к завершению. Строительство ведётся по Народной программе «Единой России», сообщает пресс-служба партии.
Сейчас на объекте заканчивают гидроизоляцию и монтаж швов пролётного строения. Продолжается устройство ливневой канализации.
«Рогачёвский мост является одним из наших важнейших предвыборных обязательств. Открыть по нему движение легкового транспорта планируем уже в середине декабря. А полное открытие моста ожидаем во втором квартале 2027 года», — сказал депутат Госдумы седьмого созыва от «Единой России» Денис Кравченко.Работы ведутся в установленном графике, без перерывов.
«Пешеходная часть шириной три метра будет удобна для мам с колясками, велосипедистов и лёгкой техники. Но это только первый этап. В планах — строительство второго моста на месте старого. Это позволит расширить движение до четырёх полос», — отметил глава Дмитровского округа, секретарь местного отделения «Единой России» Михаил Шувалов.
Всего в Московской области в текущем году должны закончить капремонт 26 мостов. В прошлом году по наказам жителей обновили 17 таких сооружений.