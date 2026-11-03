Подмосковной семье с 17 детьми подарили квартиру по поручению губернатора

03 ноября 2026, 12:01

оригинал Фото: 360.ru

Трёхкомнатную квартиру подарили власти Московской области семье Сорокиных из города Дедовска округа Истра, в которой в сентябре родился 17-й ребёнок. Об этом сообщает 360.ru.





Сейчас семья проживает в доме, приобретённом с помощью сертификата на покупку жилья. Его в 2013 году Сорокиным вручил Андрей Воробьёв. Теперь по поручению губернатора многодетным родителям передали квартиру площадью 100 квадратных метров. Ключи новосёлам вручила глава округа Татьяна Витушева.





«Это совершенно неожиданно. Если честно, первое время я даже не верила, что такое может быть и нам могут дать такой огромный подарок. Жилье это самое, на данный момент, важное в жизни человека», — сказала мать семейства Светлана.