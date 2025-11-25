В Подмосковье обсудят развитие инклюзивного туризма

25 ноября 2025, 16:26

26 ноября Министерство культуры и туризма Московской области проведёт конференцию «Безграничное Подмосковье. Развитие инклюзивной туристической среды». Участники обсудят, как сделать отдых в регионе по-настоящему доступным абсолютно для всех категорий граждан и сформировать понятные стандарты инклюзивного туризма. Одним из спикеров площадки станет член Общественной палаты Московской области и руководитель организации инвалидов «Колесница» Игорь Гундеров.





«Я и сам путешественник, я бывал во многих странах, я на автомобиле ездил в том числе и по Подмосковью, в частности в прошлом году у меня был такой серьёзный тур по нашим знаковым местам в Московской области… Я проехал это всё, сам посмотрел», — поделился Игорь в интервью «Радио 1».

«Работа, конечно же, предстоит огромная, потому что я, например, посетил такие знаковые места, как Коломна, Зарайск, Волоколамск… Это очень интересно ребятам, участникам СВО… Соответственно, работа ещё предстоит, особенно в части адаптации монастырей», — поделился Гундеров в эфире «Радио 1».

«…Есть люди с ментальными нарушениями, с которыми нужно очень, так сказать, тихо, аккуратно, комфортно общаться. Этому тоже нужно обучать», — говорит эксперт.

«Я думаю, что это общая работа. Это работа чиновников, общественников, экспертов, чтобы все понимали, что мы строим красивое, равное общество».