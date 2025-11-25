В Подмосковье обсудят развитие инклюзивного туризма
26 ноября Министерство культуры и туризма Московской области проведёт конференцию «Безграничное Подмосковье. Развитие инклюзивной туристической среды». Участники обсудят, как сделать отдых в регионе по-настоящему доступным абсолютно для всех категорий граждан и сформировать понятные стандарты инклюзивного туризма. Одним из спикеров площадки станет член Общественной палаты Московской области и руководитель организации инвалидов «Колесница» Игорь Гундеров.
Как личный опыт помогает оценивать ситуацию?
Эксперт отмечает, что подходит к теме через собственную практику.
«Я и сам путешественник, я бывал во многих странах, я на автомобиле ездил в том числе и по Подмосковью, в частности в прошлом году у меня был такой серьёзный тур по нашим знаковым местам в Московской области… Я проехал это всё, сам посмотрел», — поделился Игорь в интервью «Радио 1».Член ОПМО подробно изучил туристические объекты региона, чтобы понять, насколько они готовы к приёму людей с ограниченными возможностями здоровья, семей участников СВО и других категорий граждан. По его словам, тема доклада основана именно на этом опыте.
Доступность — это не только про пандусы?
Эксперт посетил Коломну, Зарайск, Волоколамск: несколько монастырей и музей ёлочной игрушки. Он отмечает, что впереди регион ждет масштабная модернизация.
«Работа, конечно же, предстоит огромная, потому что я, например, посетил такие знаковые места, как Коломна, Зарайск, Волоколамск… Это очень интересно ребятам, участникам СВО… Соответственно, работа ещё предстоит, особенно в части адаптации монастырей», — поделился Гундеров в эфире «Радио 1».
Одной из главных сложностей он назвал отсутствие единых требований к размещению. Доступность — это не только инфраструктура, но и умение персонала работать с разными людьми.
«…Есть люди с ментальными нарушениями, с которыми нужно очень, так сказать, тихо, аккуратно, комфортно общаться. Этому тоже нужно обучать», — говорит эксперт.
Почему изменения возможны только при совместной работе?По словам Игоря Гундерова, создать доступный туристический маршрут можно только совместными усилиями. Он отмечает, что Московская область за последние годы проделала действительно значительную работу.
«Я думаю, что это общая работа. Это работа чиновников, общественников, экспертов, чтобы все понимали, что мы строим красивое, равное общество».