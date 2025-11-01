Лауреатами подмосковного фестиваля для детей с ОВЗ стали 90 школьников

01 ноября 2025, 21:39

оригинал Фото: пресс-служба Минобразования МО

90 школьников Подмосковья стали победителями и призёрами областного фестиваля «Радуга талантов» для детей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом по итогам мероприятия сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.







«Творческие соревнования проходили в двух номинациях. В категории «Магия цвета» состязались в живописи и рукоделии. А в номинации «Разноцветная палитра» прошли конкурсы по вокалу, игре на музыкальных инструментах и театральному искусству. В конкурсе участвовали свыше тысячи человек. Завершился фестиваль гала-концертом в гимназии Реутова. Участники представили лучшие номера. Победители и призёры получили дипломы и памятные подарки», – уточнили в пресс-службе.