В Щелково школу №5 для детей с ОВЗ полностью модернизируют к 2026 году
В подмосковном Щёлково начали капремонт школы №5 для детей с ограниченными возможностями здоровья. На улице Заводской строители уже выполнили около 20% демонтажных работ, сообщили в Минстрое Московской области.
Капремонт проводят по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».
В школе обновят фасад и кровлю, полностью заменят инженерные сети и сантехнику, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Отремонтируют все внутренние помещения — от спортивного зала до пищеблока. А еще приведут в порядок территорию вокруг здания, установят новую мебель и оборудование.
Открытие обновлённой школы запланировали на сентябрь 2026 года.
