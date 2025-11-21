Достижения.рф

В Щелково школу №5 для детей с ОВЗ полностью модернизируют к 2026 году

оригинал Фото: пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области

В подмосковном Щёлково начали капремонт школы №5 для детей с ограниченными возможностями здоровья. На улице Заводской строители уже выполнили около 20% демонтажных работ, сообщили в Минстрое Московской области.



Капремонт проводят по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».

​Фото: пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области
В школе обновят фасад и кровлю, полностью заменят инженерные сети и сантехнику, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Отремонтируют все внутренние помещения — от спортивного зала до пищеблока. А еще приведут в порядок территорию вокруг здания, установят новую мебель и оборудование.

​Фото: пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области
Открытие обновлённой школы запланировали на сентябрь 2026 года.
Ирина Паршина

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0