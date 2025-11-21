В Щелково школу №5 для детей с ОВЗ полностью модернизируют к 2026 году

21 ноября 2025, 09:44

оригинал Фото: пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области

В подмосковном Щёлково начали капремонт школы №5 для детей с ограниченными возможностями здоровья. На улице Заводской строители уже выполнили около 20% демонтажных работ, сообщили в Минстрое Московской области.