В Подмосковье отметили Всемирный день борьбы против рака: статистика, программы скрининга и лечение по полису ОМС

05 февраля 2026, 11:48

Онколог Карпин: смертность от рака в Подмосковье снизилась на 41% в 2025 году

Фото: iStock/Chinnapong

Всемирный день борьбы против рака отметили 4 февраля. В Московской области в 2025 году смертность от этого заболевания снизилась на 41%, сообщил зампред правительства региона, министр здравоохранения Подмосковья Максим Забелин. Такого результата удалось достичь благодаря ранней диагностике и развитию онкологической помощи.





Кандидат медицинских наук, главный врач «Одинцовской областной больницы», главный внештатный специалист-онколог Минздрава Московской области Иван Карпин в эфире «Радио 1» рассказал, смертность от каких видов рака снизилась наиболее значительно, что говорит статистика и какие программы скрининга реализуются в регионе.



«Мы делим смертность по мужчинам и женщинам. У нас есть топ-5 локализаций по смертности. У женщин это молочная железа, ободочная кишка, поджелудочная железа, желудок и гинекология, то есть рак яичников. И если говорить по процентам, то молочная железа у нас снизилась на 16%, ободочная кишка на 11%, поджелудочная – на 9%, желудок – на 8% и яичники – на 6%», – подчеркнул эксперт.

«Предстательная железа снизилась на 10%, ободочная кишка на 9% и поджелудочная железа на 7%. То есть, в целом такие цифры по снижению. Но я должен сказать, что это пока что у нас оперативные данные. Мы ещё подводим все итоги 2025 года», – добавил специалист.

Фото: iStock/gorodenkoff

«Тут сразу играет роль много факторов. Это, конечно, и усиление первичного звена, которое влияет на раннюю диагностику. Тем самым нам удаётся на ранних стадиях вылечить большее количество людей и вообще на ранних стадиях мы можем многие локализации излечить в 97% случаев. Наши виды лечения: лекарственная химиотерапия, хирургическое лечение, протонная терапия, лучевая терапия дают шанс нашим пациентам теперь дольше жить», – отметил онколог.

«В Московской области работают все семь видов скрининга рака: предстательной железы, кишки, шейки матки, молочной железы, кожи и колоректального рака».

«Да, это очень важный для нас вопрос. Жители на самом деле, в том числе благодаря СМИ, начали слышать и понимать, зачем нужна ранняя диагностика и за что борются специалисты. У нас в Московской области ежемесячно проходят дни открытых дверей в наших центрах амбулаторно-онкологической помощи, которые принимают всех желающих. Любой человек, который прописан в Московской области и прикреплён к поликлинике, может прийти на этот день открытых дверей, попасть к онкологу, пройти беседу и те нужные обследования, которые помогут выявить заболевание», – рассказал Карпин.

Фото: iStock/Ridofranz

«Это целая система. Что касается льготных лекарственных препаратов, которые получают наши пациенты, у нас есть весь спектр. За это спасибо большое губернатору Московской области Андрею Юрьевичу Воробьёву и всему правительству региона и Минздраву за то, что они эту историю контролируют и как раз дают возможность нашим жителям получить все эти виды лекарственной терапии. Что касается именно химиотерапии, которую можно получить в стационарах, в том числе в дневных, они также все в наличии есть. По результатам врачебного консилиума пациент с поставленным диагнозом идёт на то лечение, которое ему показано, и проходит его по ОМС в учреждениях Московской области», – подчеркнул врач.