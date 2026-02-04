Достижения.рф

Онкоскрининг в день открытых дверей в Одинцовской больнице прошли более 100 человек

В Центре амбулаторной онкологической помощи Одинцовской больницы во Всемирный день борьбы против рака состоялся День открытых дверей. Он привлёк свыше 100 человек, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.



Любой желающий мог пройти онкоскрининг и проверить своё здоровье.

«Помимо этого, пациентов консультировали ведущие специалисты МНИОИ им. П. А. Герцена: гинеколог, маммолог, уролог, колопроктолог и врач УЗИ. Всего диагностику онкозаболеваний прошли более 100 человек», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Проверка включала диагностику новообразований кожи, рентген-исследование органов грудной клетки и исследование кала на скрытую кровь. Женщины могли также сделать маммографию или УЗИ молочных желёз, а мужчины – ПСА-тест на рак предстательной железы.

