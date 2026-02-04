Жителям Подмосковья рассказали, как бесплатно пройти диагностику и лечение от рака
Московская область владеет всеми видами диагностики и лечения пациентов, которые существуют в арсенале онкологов. Об этом рассказал «Радио 1» главврач Одинцовской областной больницы, главный внештатный специалист-онколог Минздрава Московской области Иван Каприн.
Что касается доступности современных методов лечения рака, то жителям региона доступны и химиотерапия, и таргетная терапия, и иммунотерапия, причём бесплатно, по ОМС.
«Это целая система. Прежде всего, это касается льготных лекарственных препаратов, которые получают наши пациенты. У нас есть весь спектр этих препаратов, спасибо губернатору Московской области Андрею Юрьевичу Воробьёву и всему правительству региона, Минздраву. Они это контролируют и дают возможность жителям получить все эти виды лекарственной терапии», – отметил врач.
Что касается химиотерапии, то её может получить в стационарах, в том числе в дневных, каждый, у кого выявили онкологическое заболевание.
«Сначала он проходит все дообследования, ему выставляют диагноз. В обязательном порядке пациент должен пройти онкологический консилиум, который выбирает для него вид лечения. Потом по результатам этого консилиума он идёт на лечение, которое ему показано, и проходит его по ОМС в тех учреждениях Московской области, где это возможно сделать по всем нормативам. Мы никогда не отказываем жителям Московской области и не посылаем их на платное лечение. Всё, что есть в госпрограмме, можно пройти по ОМС. Тут вообще никаких вопросов нет», – подчеркнул Иван Каприн.Он добавил, что в Подмосковье повышают осведомлённость населения о важности ранней диагностики рака. Жителей стараются привлечь на обследование.
«В Московской области в центрах амбулаторно-онкологической помощи ежемесячно проходят дни открытых дверей. Принимаем всех желающих. То есть любой человек, прописанный в Подмосковье и прикреплённый к поликлинике Московской области, может попасть к онкологу, пройти беседу и те нужные обследования, которые помогут выявить заболевание», – пояснил собеседник «Радио 1».4 февраля отмечают Всемирный день борьбы против рака. По данным Минздрава Подмосковья, смертность от этого заболевания снизилась в регионе за 2025 год на 41%.