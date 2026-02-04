Достижения.рф

Главный онколог Татарстана назвал виды рака, которые чаще всего встречаются у жителей

Нагуманов: Чаще всего в Татарстане болеют колоректальным раком и раком кожи
Фото: istockphoto/Inside Creative House

Самыми распространенными видами онкозаболеваний в Татарстане остаются колоректальный рак и рак кожи. Об этом на пресс-конференции сообщил главный внештатный онколог Республики Татарстан Эдуард Нагуманов.



Как пишет «Татар-информ», по его словам, в структуре заболеваемости за минувший год первое место занимает рак толстой кишки (14,6%). Далее следуют меланома кожи (13,9%), рак молочной железы (12,4%), опухоли органов дыхания (8,7%) и рак предстательной железы (8,3%).

Кроме того, в регионе отмечается рост смертности от онкологических заболеваний. В 2025 году показатель достиг 187,8 случая на 100 тысяч населения, что на 4,3% выше, чем годом ранее.

Никита Кротов

