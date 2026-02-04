Главный онколог Татарстана назвал виды рака, которые чаще всего встречаются у жителей

04 февраля 2026, 21:52

Нагуманов: Чаще всего в Татарстане болеют колоректальным раком и раком кожи

Фото: istockphoto/Inside Creative House

Самыми распространенными видами онкозаболеваний в Татарстане остаются колоректальный рак и рак кожи. Об этом на пресс-конференции сообщил главный внештатный онколог Республики Татарстан Эдуард Нагуманов.