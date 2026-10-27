В Подмосковье отремонтировали более 1900 подъездов по губернаторской программе

27 октября 2026, 09:12

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Подъезды многоквартирных домов продолжают обновлять в Московской области по программе «Мой подъезд». На сегодняшний день работы завершены на 1 912 объектах. До конца года планируется привести в порядок 3 095 подъездов. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.





Программа предусматривает не только косметическое обновление помещений, но и ремонт или замену отдельных инженерных и бытовых элементов.





«Мой подъезд» действует с 2016 года. Программу запустили по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьёва. Она стала постоянным способом обновления общих пространств в жилых домах. При этом жильцы могут сами выбирать, какие именно работы необходимы их подъезду», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

«Сотрудники министерства следят за графиком выполнения работ на каждом этапе», — отметил министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.