В Подмосковье отремонтировали более 1900 подъездов по губернаторской программе
Подъезды многоквартирных домов продолжают обновлять в Московской области по программе «Мой подъезд». На сегодняшний день работы завершены на 1 912 объектах. До конца года планируется привести в порядок 3 095 подъездов. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Программа предусматривает не только косметическое обновление помещений, но и ремонт или замену отдельных инженерных и бытовых элементов.
«Мой подъезд» действует с 2016 года. Программу запустили по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьёва. Она стала постоянным способом обновления общих пространств в жилых домах. При этом жильцы могут сами выбирать, какие именно работы необходимы их подъезду», — говорится в сообщении.В перечень возможных работ входят ремонт входной группы, полов, потолков и стен, обновление плиточного покрытия. Могут также заменить или привести в порядок почтовые ящики, светильники и окна. В зависимости от состояния помещения набор мероприятий будет разным: где-то достаточно освежить отделку, а где-то требуется комплексный ремонт.
Чтобы включить подъезд в программу, собственникам квартир нужно провести общее собрание. Вместе с управляющей организацией они определяют, что именно следует отремонтировать, в какие сроки выполнить работы и сколько они будут стоить. Принятые решения фиксируют в протоколе, а состояние помещения описывают в дефектной ведомости. Эти документы передают управляющей организации, которая направляет их на дальнейшее согласование с администрацией округа.
Участие жителей не ограничивается выбором перечня работ. Собственники могут обсудить и дизайн будущего пространства: согласовать цвет стен, тип освещения и оформление входной группы. Такой подход позволяет учесть пожелания жильцов ещё до начала ремонта и заранее определить, каким будет обновлённый подъезд.
Наибольший объём работ в этом году запланирован в Коломне — там ремонтируют 249 подъездов. В Электростали обновление затрагивает 99 объектов.
«Сотрудники министерства следят за графиком выполнения работ на каждом этапе», — отметил министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.Программа «Мой подъезд» позволяет постепенно обновлять места общего пользования в жилых домах и вовлекать жителей в принятие решений.