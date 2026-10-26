В Мособлдуму внесён проект подмосковного бюджета на три года

26 октября 2026, 16:48

оригинал Фото: пресс-служба Министерства экономики и финансов МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв внёс в Мособлдуму проект регионального бюджета на 2027 год и период 2028-2029 годов. Об этом сообщил министр экономики и финансов Подмосковья Дмитрий Прянчиков.





Документ определяет основные параметры доходов и расходов региона на три года. Согласно проекту, доходы бюджета Московской области в будущем году составят 1,2 трлн рублей, расходы – 1,3 трлн рублей. В 2028 и 2029 годах доходы прогнозируются в объёме 1,3 трлн рублей, расходы – 1,3 трлн рублей.



При формировании трёхлетнего бюджета учитывали прогноз социально-экономического развития Московской области и динамику налоговых поступлений.

«Около 80% налоговых и неналоговых доходов бюджета Подмосковья приходится на НДФЛ, налог на прибыль организаций и акцизы. Расходы бюджета сформированы в рамках 20 государственных программ. Среди крупнейших направлений финансирования – образование, здравоохранение и социальная защита населения. Предусмотрены средства на работу образовательных и медицинских учреждений, лекарственное обеспечение, социальные выплаты, поддержку семей с детьми и семей участников СВО, повышение качества госуслуг», – рассказали в пресс-службе Министерства экономики и финансов Московской области.