В Мособлдуму внесён проект подмосковного бюджета на три года
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв внёс в Мособлдуму проект регионального бюджета на 2027 год и период 2028-2029 годов. Об этом сообщил министр экономики и финансов Подмосковья Дмитрий Прянчиков.
Документ определяет основные параметры доходов и расходов региона на три года. Согласно проекту, доходы бюджета Московской области в будущем году составят 1,2 трлн рублей, расходы – 1,3 трлн рублей. В 2028 и 2029 годах доходы прогнозируются в объёме 1,3 трлн рублей, расходы – 1,3 трлн рублей.
При формировании трёхлетнего бюджета учитывали прогноз социально-экономического развития Московской области и динамику налоговых поступлений.
«Около 80% налоговых и неналоговых доходов бюджета Подмосковья приходится на НДФЛ, налог на прибыль организаций и акцизы. Расходы бюджета сформированы в рамках 20 государственных программ. Среди крупнейших направлений финансирования – образование, здравоохранение и социальная защита населения. Предусмотрены средства на работу образовательных и медицинских учреждений, лекарственное обеспечение, социальные выплаты, поддержку семей с детьми и семей участников СВО, повышение качества госуслуг», – рассказали в пресс-службе Министерства экономики и финансов Московской области.В числе других приоритетных направлений – строительство и модернизация объектов инфраструктуры, развитие комфортной и безопасной городской среды, стимулирование инвестиционной активности, поддержка сектора экономики.
Далее в Московской областной Думе начнётся обсуждение законопроекта в профильных комитетах и фракциях. До утверждения бюджета депутаты смогут внести поправки, а жители направить предложения в рамках публичных слушаний.