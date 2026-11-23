В Минтрансе Подмосковья опровергли информацию о платном проезде по трассе ЮЛА
В некоторых пабликах появилась информация о том, что с 21 ноября за проезд по Южно-Лыткаринской автодороге уже якобы нужно платить. Однако эти данные некорректны, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
Сейчас плата за проезд не взимается, оплачивать поездки не требуется.
«Основанием для подобных публикаций стало постановление правительства Московской области об использовании дороги на платной основе. Принятое постановление о платной эксплуатации Южно-Лыткаринской само по себе не означает, что плата за проезд начинает взиматься незамедлительно», – подчеркнули в МТДИ.Там добавили, что о дате фактического начала взимания платы будет сообщено на официальном сайте министерства и на сайте оператора автодороги.