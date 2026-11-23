23 ноября 2026, 16:37

оригинал Фото: пресс-служба Минтранса МО

В некоторых пабликах появилась информация о том, что с 21 ноября за проезд по Южно-Лыткаринской автодороге уже якобы нужно платить. Однако эти данные некорректны, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.





Сейчас плата за проезд не взимается, оплачивать поездки не требуется.

«Основанием для подобных публикаций стало постановление правительства Московской области об использовании дороги на платной основе. Принятое постановление о платной эксплуатации Южно-Лыткаринской само по себе не означает, что плата за проезд начинает взиматься незамедлительно», – подчеркнули в МТДИ.