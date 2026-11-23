23 ноября 2026, 16:23

оригинал Фото: медиасток.рф

48 катков с искусственным льдом будут работать этой зимой на территории Московской области, в том числе — пять новых. этом рассказал на совещании губернатора региона Андрея Воробьёва с главами подмосковных ведомств и округов министр благоустройства Михаил Хайкин.





Новые катки появятся в Центральном парке в Щёлкове, в деревне Супонево и в парке «Раздолье» в Одинцовском округе, в истринском лесопарке «Соколиная гора» и на площади Ленина в Жуковском.





«Все катки с искусственным льдом должны быть открыты к 1 декабря. У нас есть стандарт по обеспечению катков — это заливочная машина, белый лед, праздничное оформление, новый и полноразмерный инвентарь, теплые пункты проката, туалеты и прочее. Сеанс катания можно будет забронировать онлайн: через портал «Добродел» и сайт sport.mosreg.ru», — сказал Хайкин.