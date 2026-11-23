23 ноября 2026, 16:43

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

С наступлением холодов во дворах необходимо уделять уборке особое внимание: снег и наледь могут мешать проходу и проезду, а скользкие дорожки повышают риск травм. За очистку придомовой территории от льда и снега отвечают управляющие организации. О том, кто определяет выделяемые на это деньги и что входит в норматив, рассказали в пресс-службе министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.





Плата за содержание общего имущества, в которую входит базовый перечень работ по уборке, устанавливается собственниками помещений на общем собрании.





«Такой порядок позволяет жильцам решать, какие услуги необходимы дому, и утверждать их стоимость. Если собственники не определили размер платы, применяется муниципальный тариф», — уточнили в министерстве.

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

«Жильцам важно обращать внимание не только на сам факт уборки, но и на качество работ. Если снег не убран, проходы остаются скользкими или не очищены подходы к люкам и гидрантам, собственники вправе сообщить об этом в свою управляющую организацию. Лучше описать проблему конкретно: указать адрес, место во дворе и характер нарушения. Это поможет направить заявку ответственным сотрудникам», — отмечается в сообщении.