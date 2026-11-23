В Подмосковье разъяснили, кто отвечает за уборку снега во дворах
С наступлением холодов во дворах необходимо уделять уборке особое внимание: снег и наледь могут мешать проходу и проезду, а скользкие дорожки повышают риск травм. За очистку придомовой территории от льда и снега отвечают управляющие организации. О том, кто определяет выделяемые на это деньги и что входит в норматив, рассказали в пресс-службе министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Плата за содержание общего имущества, в которую входит базовый перечень работ по уборке, устанавливается собственниками помещений на общем собрании.
«Такой порядок позволяет жильцам решать, какие услуги необходимы дому, и утверждать их стоимость. Если собственники не определили размер платы, применяется муниципальный тариф», — уточнили в министерстве.
Жильцы могут проголосовать за дополнительные работы, например за механизированную очистку двора или вывоз собранного снега. Решение принимает общее собрание собственников. Его оформляют в установленном порядке — так выбранные услуги и расходы становятся частью согласованного перечня.
Зимой уборку проводят с учетом погоды и толщины снежного покрова. Снег очищают ежедневно в утренние часы. Если осадков нет, работы выполняют по графику, который утверждают на осенний период. Отдельное внимание уделяют крышкам люков и пожарным гидрантам: их нужно освобождать от снега и наледи, чтобы обеспечить доступ и безопасность. Способ очистки зависит от количества выпавшего снега. Если снежный слой не превышает двух сантиметров, территорию подметают. Когда снега больше, его убирают лопатами. Для снижения риска гололеда дорожки обрабатывают песком или солью.
«Жильцам важно обращать внимание не только на сам факт уборки, но и на качество работ. Если снег не убран, проходы остаются скользкими или не очищены подходы к люкам и гидрантам, собственники вправе сообщить об этом в свою управляющую организацию. Лучше описать проблему конкретно: указать адрес, место во дворе и характер нарушения. Это поможет направить заявку ответственным сотрудникам», — отмечается в сообщении.Если управляющая организация не принимает необходимые меры и проблема не решается, можно обратиться в территориальный отдел министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.