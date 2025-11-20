В Подмосковье покажут интерактивный кукольный спектакль по мотивам югославской сказки
В предстоящую субботу, 22 ноября, в подмосковных Вяземах состоится волшебное событие для самых маленьких и их родителей. В стенах Восточного флигеля усадьбы, которая входит в состав музея-заповедника А. С. Пушкина, Московский Новый театр кукол представит свой очаровательный спектакль-игру «Сказка о храбром дровосеке и маленькой фее».
Постановка создана по мотивам произведения югославского писателя Воймила Радабана, открывая для зрителей малоизвестную, но удивительно добрую историю. Это не просто кукольное представление, а полноценное интерактивное действо, где юные зрители становятся не пассивными наблюдателями, а активными участниками всего происходящего. Им предстоит подсказывать героям, помогать преодолевать препятствия и всей душой болеть за положительных персонажей.
В основе сюжета — простая, но глубокая мысль о том, как важно сохранять доброту и отзывчивость в любых, даже самых сложных, обстоятельствах. Спектакль наглядно показывает, что искреннее и чуткое сердце способно творить самые настоящие чудеса. Именно эти качества помогают отважному дровосеку Горану, главному герою истории, пройти через все испытания, чтобы спасти и вернуть волшебство маленькой Фее, попавшей в беду.
Режиссер-постановщик спектакля — Иван Чабанов, чье мастерство позволяет создать по-настоящему захватывающее и душевное зрелище для семейного просмотра.
- Дата и время: 22 ноября, начало в 12:00.
- Место проведения: Московская область, Одинцовский городской округ, музей-заповедник А.С. Пушкина, Восточный флигель усадьбы Вяземы.
- Продолжительность: 40 минут без антракта.
- Возрастное ограничение: 6+.
- Где купить билеты: Подробная информация о стоимости билетов и их приобретении доступна на официальном сайте музея-заповедника А.С. Пушкина.
Не упустите прекрасную возможность всей семьей окунуться в мир доброй сказки, где дети не просто увидят красивую историю, но и станут ее частью, усвоив важные жизненные уроки о дружбе, смелости и волшебной силе доброго сердца.
