В Подмосковье покажут интерактивный кукольный спектакль по мотивам югославской сказки

Фото: Музей-заповедник А. С. Пушкина

В предстоящую субботу, 22 ноября, в подмосковных Вяземах состоится волшебное событие для самых маленьких и их родителей. В стенах Восточного флигеля усадьбы, которая входит в состав музея-заповедника А. С. Пушкина, Московский Новый театр кукол представит свой очаровательный спектакль-игру «Сказка о храбром дровосеке и маленькой фее».





Постановка создана по мотивам произведения югославского писателя Воймила Радабана, открывая для зрителей малоизвестную, но удивительно добрую историю. Это не просто кукольное представление, а полноценное интерактивное действо, где юные зрители становятся не пассивными наблюдателями, а активными участниками всего происходящего. Им предстоит подсказывать героям, помогать преодолевать препятствия и всей душой болеть за положительных персонажей.



В основе сюжета — простая, но глубокая мысль о том, как важно сохранять доброту и отзывчивость в любых, даже самых сложных, обстоятельствах. Спектакль наглядно показывает, что искреннее и чуткое сердце способно творить самые настоящие чудеса. Именно эти качества помогают отважному дровосеку Горану, главному герою истории, пройти через все испытания, чтобы спасти и вернуть волшебство маленькой Фее, попавшей в беду.



Режиссер-постановщик спектакля — Иван Чабанов, чье мастерство позволяет создать по-настоящему захватывающее и душевное зрелище для семейного просмотра.





Дата и время: 22 ноября, начало в 12:00.

