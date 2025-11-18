В Чехове провели первый матч по футболу на дронах
Видео: пресс-служба администрации м. о. Чехов
В Центре военно-тактических игр города Чехов провели футбольный матч, где вместо мячей использовали летающие беспилотники. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципального округа.
«В матче участвуют квадрокоптеры в защитных экзоскелетах, рассчитанных на столкновения. Две команды по пять человек играют на арене, обтянутой сеткой. Они таранят и блокируют команду соперников, чтобы не дать забить гол. В воздухе висят два кольца. Задача каждой команды – оформить как можно больше голов», – пояснили в администрации.В матче померялись силами ребята из Отряда юных разведчиков и Военно-спортивного центра муниципального округа Чехов. Провели игру специалисты по беспилотным авиационным системам Исследовательского цента в сфере искусственного интеллекта Антон и Кирилл Туровы.
Как отметили в пресс-службе, футбол на дронах – международный вид спорта. Идея зародилась ещё в 2015 году в Южной Корее как проект, объединяющий технологии, спорт и безопасность. В 2023-м в стране состоялся первый чемпионат мира.