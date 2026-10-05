В Подмосковье приступили к проверке техники водоканалов перед зимним сезоном

05 октября 2026, 19:18

оригинал Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Комиссионное обследование специальной техники и аварийных бригад водоканалов начали проводить специалисты министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области в разных округах региона в преддверии зимы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.





В комиссии, помимо представителей МинЖКХ Подмосковья, входят сотрудники Управления технического надзора капитального ремонта региона и ресурсоснабжающих организаций. Они проверяют укомплектованность дежурных аварийных бригад и исправность дизель-генераторных установок и коммунальной техники. Это является залогом максимально оперативного проведения аварийно-восстановительных работ.

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО



«Техника влияет на стабильность и скорость работы бригад. Ресурсоснабжающие организации уже получили 350 спецмашин, в этом году поставим ещё около 100. В ходе подготовки к зимнему сезону министерство проверяет укомплектованность и качество аварийных бригад, алгоритм работы диспетчерской службы, механизм информирования граждан. За счёт всего комплекса мер скорость устранения внештатных ситуаций выросла в два раза», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО



Фото: пресс-служба МинЖКХ МО