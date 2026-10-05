В Подмосковье приступили к проверке техники водоканалов перед зимним сезоном
Комиссионное обследование специальной техники и аварийных бригад водоканалов начали проводить специалисты министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области в разных округах региона в преддверии зимы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В комиссии, помимо представителей МинЖКХ Подмосковья, входят сотрудники Управления технического надзора капитального ремонта региона и ресурсоснабжающих организаций. Они проверяют укомплектованность дежурных аварийных бригад и исправность дизель-генераторных установок и коммунальной техники. Это является залогом максимально оперативного проведения аварийно-восстановительных работ.
«Техника влияет на стабильность и скорость работы бригад. Ресурсоснабжающие организации уже получили 350 спецмашин, в этом году поставим ещё около 100. В ходе подготовки к зимнему сезону министерство проверяет укомплектованность и качество аварийных бригад, алгоритм работы диспетчерской службы, механизм информирования граждан. За счёт всего комплекса мер скорость устранения внештатных ситуаций выросла в два раза», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.Комиссии проверяют документацию, наличие на складах запчастей и нужных материалов, работоспособность шасси спецтехники и ее оборудования — гидравлику и герметичность цистерн, комплектность инструментов и оборудования и наличие контракта на поставку топлива.
Проверки уже провели в округах Электросталь, Лыткарино, Воскресенск, Красногорск, Жуковский, Котельники, Бронницы, Подольск, Мытищи, Королёв и ряде других. Всего до конца октября текущего года комиссии проверят 430 аварийных бригад и более полутора тысяч единиц спецтехники.
В министерстве также напомнили, что для жителей востока Московской области работает единый контакт-центр Мособлводоканала. Он принимает звонки круглосуточно семь дней в неделю и охватывает следующие округа: Орехово-Зуевский, Павлово-Посадский, Лосино-Петровский, Богородский, Электросталь, Чехов, Шатуру и Воскресенск.
По единому номеру 8-800-222-02-05 можно сообщить об аварии — информация оперативно передаётся дежурной аварийно-восстановительной бригаде. Кроме того, можно получить консультацию по платежам за ресурс, нормативам потребления, технологическому присоединению к сетям водоснабжения и водоотведения и пр.