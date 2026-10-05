В посёлке Монино заканчивают строительство бассейна

05 октября 2026, 17:59

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном строят в посёлке Монино округа Щёлково. В настоящее время готовность объекта составляет 97%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.





Работы проводятся за счёт регионального бюджета в рамках госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры Подмосковья.





«Сейчас на объекте завершают пусконаладку, монтируют и отлаживают системы водоснабжения бассейна. На объекте заняты более 30 человек», — говорится в сообщении.