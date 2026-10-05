В Подмосковье 9 октября проведут проверку систем оповещения

05 октября 2026, 17:36

оригинал Фото: Служба 112

Проверку систем оповещения населения проведут в Московской области в пятницу, 9 октября. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления гражданской защиты региона.





В 10:40 в Подмосковье включатся электросирены с сигналом «Оповещение всем!». А в 10:43 по телевидению и радио начнёт передаваться информация следующего содержания: «Проводится проверка готовности системы оповещения населения! Просьба сохранять спокойствие!».





«Информацию можно будет прослушать на радиоканалах «Радио России», «Маяк» и «Вести ФМ» или посмотреть на федеральных телеканалах «Россия 1», «Первый канал», «Россия 24», ОРТ, «Пятый канал», «ТВ Центр» и «Карусель», а также на областном канале «360 Новости», — говорится в сообщении.