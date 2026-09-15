В Подмосковье привели в порядок 940 пешеходных дорожек

15 сентября 2026, 16:19

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

940 пешеходных коммуникаций создали и отремонтировали в Московской области в текущем году в рамках реализации программы «Пешком». План работ выполнили на 90%. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.





Такая работа проводится уже несколько лет, а в этом году её объём увеличился почти вдвое по сравнению с предыдущим.





«В текущем году в Московской области должны обновить 1 037 пешеходных коммуникаций. Речь идет не только о создании новых дорожек, но и о ремонте уже существующих. На части объектов обновляют асфальт и меняют изношенное плиточное покрытие на асфальтобетонное», — отметил глава министерства Игорь Даниленко.

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области