Белек, Крестьян и Парижан: в Подмосковье назвали самые редкие имена новорождённых

15 сентября 2026, 15:48

оригинал Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

В Подмосковье родители, давая имена новорождённым, ищут золотую середину между классикой и желанием выделиться. При этом они нередко черпают вдохновение в популярной культуре, рассказали в пресс-службе Министерстве социального развития Московской области.





В ведомстве подвели итоги за семь месяцев этого года по выбору имён для детей.

«Актуальными и востребованными у родителей остаются имена София, Анна, Василиса, Мария и Ева. Это же касается и мужских имён. Михаил, Александр, Артём, Матвей и Тимофей уверенно лидируют среди вариантов для мальчиков. При этом в регионе появляется всё больше малышей с редкими именами. Демографическая статистика также показала, что мальчиков в Подмосковье по-прежнему регистрируют больше, чем девочек. Их доля составила 51,7%», – рассказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.