Белек, Крестьян и Парижан: в Подмосковье назвали самые редкие имена новорождённых
В Подмосковье родители, давая имена новорождённым, ищут золотую середину между классикой и желанием выделиться. При этом они нередко черпают вдохновение в популярной культуре, рассказали в пресс-службе Министерстве социального развития Московской области.
В ведомстве подвели итоги за семь месяцев этого года по выбору имён для детей.
«Актуальными и востребованными у родителей остаются имена София, Анна, Василиса, Мария и Ева. Это же касается и мужских имён. Михаил, Александр, Артём, Матвей и Тимофей уверенно лидируют среди вариантов для мальчиков. При этом в регионе появляется всё больше малышей с редкими именами. Демографическая статистика также показала, что мальчиков в Подмосковье по-прежнему регистрируют больше, чем девочек. Их доля составила 51,7%», – рассказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.Среди зарегистрированных в этом году необычных мужских имён встречаются героические варианты – Амур, Аполлон, Одиссей, Любомир, Никодим, Остап и Ярополк. Есть и совсем уникальные случаи – например, мальчики с именами Белек, Крестьян, Парижан, Рассвет и Тихослав.
Женские редкие имена отличаются поэтичностью. В Подмосковье теперь подрастают Аксения, Ванда, Кассиопея, Клеопатра, Малина, Океана, Павлина, Фелиция, Цецилия, Шахеризада и Эсмеральда. Особо выделяется тренд на имена из турецких сериалов. Всё чаще малышей называют Неслихан и Бурак, отдавая дань таланту любимых актёров.