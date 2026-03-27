В Подмосковье пройдет экологическая акция «Сдай макулатуру — спаси дерево»: что нужно знать перед сдачей?

27 марта 2026, 14:25

оригинал Фото: istockphoto / Dilok Klaisataporn

В Московской области готовится акция «Сдай макулатуру — спаси дерево», направленная на развитие раздельного сбора отходов и вовлечение жителей в экологические инициативы. Раздельный сбор макулатуры позволяет значительно повысить эффективность переработки и сократить нагрузку на окружающую среду.





Мероприятие пройдет с 14 апреля по 20 мая 2026 года. О значении инициативы и правилах подготовки макулатуры рассказала эксперт по экологии и переработке вторсырья Валерия Гулимова в беседе с «Радио 1».

Экологическая роль раздельного сбора макулатуры

«Они нужны для того, чтобы вывозящие компании могли организованно забрать уже чистый, раздельно накопленный большой объем вторичного ресурса (будущего вторичного сырья) и целевым образом отвести его напрямую переработчику, сократив логистику», — пояснила Гулимова.

Как макулатура помогает сохранять леса

«Макулатура — один из тех немногих видов вторичных ресурсов, которые сразу, благодаря правильной упаковке и сортировке на этапе сбора, когда люди приносят ее уже разделенной по фракциям, формируют стандартизированные потоки. Такой ресурс сразу может иметь статус вторичного сырья», — отметила эксперт.

Фото: istockphoto / GettyTim82

Как правильно подготовить макулатуру для сдачи

офисная бумага — отдельно;

газетная и крафтовая бумага — отдельно;

журнальная продукция — с предварительной проверкой на наличие пластикового покрытия.