В Подмосковье пройдет экологическая акция «Сдай макулатуру — спаси дерево»: что нужно знать перед сдачей?
В Московской области готовится акция «Сдай макулатуру — спаси дерево», направленная на развитие раздельного сбора отходов и вовлечение жителей в экологические инициативы. Раздельный сбор макулатуры позволяет значительно повысить эффективность переработки и сократить нагрузку на окружающую среду.
Мероприятие пройдет с 14 апреля по 20 мая 2026 года. О значении инициативы и правилах подготовки макулатуры рассказала эксперт по экологии и переработке вторсырья Валерия Гулимова в беседе с «Радио 1».
Экологическая роль раздельного сбора макулатурыЭксперт отмечает, что раздельный сбор часто воспринимается исключительно как сортировка отходов на контейнерных площадках. Однако подобные акции позволяют организовать процесс более эффективно за счёт централизованного накопления чистого вторичного ресурса.
По словам Гулимовой, ключевая задача таких мероприятий — сформировать крупные партии качественного сырья, которые можно напрямую направить переработчикам, минуя сложную логистическую цепочку.
«Они нужны для того, чтобы вывозящие компании могли организованно забрать уже чистый, раздельно накопленный большой объем вторичного ресурса (будущего вторичного сырья) и целевым образом отвести его напрямую переработчику, сократив логистику», — пояснила Гулимова.Кроме того, акции выполняют социальную функцию: привлекают внимание к теме экологии, формируют экологическую культуру и вовлекают жителей в совместную деятельность. Дополнительным стимулом становятся бонусы и поощрения, а также соревновательный формат между муниципалитетами.
Как макулатура помогает сохранять лесаГулимова пояснила, что макулатура занимает особое место среди вторичных ресурсов. В отличие от многих других видов отходов, она может практически сразу использоваться как вторичное сырьё при условии правильной сортировки.
«Макулатура — один из тех немногих видов вторичных ресурсов, которые сразу, благодаря правильной упаковке и сортировке на этапе сбора, когда люди приносят ее уже разделенной по фракциям, формируют стандартизированные потоки. Такой ресурс сразу может иметь статус вторичного сырья», — отметила эксперт.Переработанная бумага используется в производстве упаковки, санитарно-гигиенической продукции и других востребованных товаров. При этом доля вторичного сырья в таких продуктах может быть значительной без потери качества. Эксперт подчеркнула, что переработка макулатуры напрямую влияет на сокращение вырубки лесов.
По оценкам специалистов, переработка одной тонны макулатуры позволяет сохранить до 17 деревьев. В то же время Гулимова подчеркнула, что полностью отказаться от вырубки невозможно, однако грамотный баланс использования ресурсов способен существенно снизить ее объемы.
Как правильно подготовить макулатуру для сдачиДля эффективной переработки важно правильно подготовить макулатуру перед сдачей. Основное требование — чистота сырья. Эксперт отметила, что загрязненная бумага с остатками пищи может быть переработана, однако в рамках акции такие материалы могут быть отклонены.
Особое внимание следует уделить удалению посторонних элементов — наклеек, пластиковых и металлизированных деталей, декоративных покрытий. Их наличие усложняет переработку и снижает качество вторичного сырья
Макулатуру рекомендуется сортировать по видам:
- офисная бумага — отдельно;
- газетная и крафтовая бумага — отдельно;
- журнальная продукция — с предварительной проверкой на наличие пластикового покрытия.
Также эксперт обратила внимание на необходимость корректного взаимодействия с участниками акции. По ее словам, важно поддерживать мотивацию граждан и помогать им разбираться в правилах сортировки.
Акция «Сдай макулатуру, спаси дерево» призвана не только увеличить объемы переработки, но и сформировать ответственное отношение к отходам, что в долгосрочной перспективе способствует сохранению природных ресурсов.
Условия участия в эко-марафоне зависят от того, кто именно сдает макулатуру:
- для организаций и учебных заведений: чтобы присоединиться к акции, компании или школе нужно оставить заявку на официальном сайте. Если объем собранного сырья превысит 300 кг, организаторы обеспечат бесплатный вывоз макулатуры своим транспортом;
- для частных лиц: жители могут приносить бумагу в муниципальные пункты приема, которые открываются администрациями городских округов специально на время проведения марафона. Конкретные адреса и график работы временных мобильных точек публикуются на официальных сайтах местных администраций незадолго до начала акции в конкретном муниципалитете.