Бобслеисты из Подмосковья выиграли две медали в финальный день чемпионата России
Две золотые медали завоевали представители Московской области в финальный день соревнований в рамках чемпионата России по бобслею. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
Награды подмосковные спортсмены получили по итогам заездов двухместных женских и четырёхместных мужских экипажей.
«Золотым женским тандемом стали Снежана Трофимец и Нина Клименко. Второе место в этой дисциплине заняли спортсменки из Краснодарского края, а бронзу выиграли бобслеистки из Иркутской области», — говорится в сообщении.В команду победителей среди мужских квартетов вошли Александр Ефимов, Павел Травкин, Алексей Лаптев и Ростислав Гайтюкевич. Серебро досталось москвичам, бронза — представителям Краснодарского края.
Ранее на чемпионате бобслеисты из Московской области завоевали одну золотую и одну бронзовую медали. Турнир проходил в Сочи с 19 по 26 марта.