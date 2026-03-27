Молодогвардейцы Подмосковья предложили ввести целевое обучение в творческих вузах

27 марта 2026, 11:23

оригинал Фото: пресс-служба МГЕР в Московской области

Целевое обучение в творческих вузах предложили ввести активисты подмосковного отделения «Молодой Гвардии Единой России». Соответствующую инициативу они направят в новую Народную программу партии, сообщает пресс-служба ЕР.





По мнению молодогвардейцев, целевой набор поможет оставить молодые таланты в родном регионе, что будет способствовать его культурному развитию.





«Заключение договоров с абитуриентами творческих вузов с обязательством отработать три-пять лет в учреждениях культуры региона после выпуска позволит системно восполнять кадровый дефицит и подготовить специалистов, ориентированных именно на Московскую область», — заявила руководительница МГЕР в Московской области Диана Алумянц.