Молодогвардейцы Подмосковья предложили ввести целевое обучение в творческих вузах
Целевое обучение в творческих вузах предложили ввести активисты подмосковного отделения «Молодой Гвардии Единой России». Соответствующую инициативу они направят в новую Народную программу партии, сообщает пресс-служба ЕР.
По мнению молодогвардейцев, целевой набор поможет оставить молодые таланты в родном регионе, что будет способствовать его культурному развитию.
«Заключение договоров с абитуриентами творческих вузов с обязательством отработать три-пять лет в учреждениях культуры региона после выпуска позволит системно восполнять кадровый дефицит и подготовить специалистов, ориентированных именно на Московскую область», — заявила руководительница МГЕР в Московской области Диана Алумянц.Кроме того, в культурных учреждениях региона предлагается организовать систему наставничества и стажировок для молодых специалистов, а также ввести для сельских работников культуры в возрасте до 35 лет льготную ипотеку и компенсацию аренды жилья.
Эти предложения молодогвардейцы выработали по итогам встречи с молодыми специалистами отрасли.