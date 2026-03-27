На строительстве детсада в посёлке ВНИИСОК начались монолитные работы

27 марта 2026, 12:38

Возведение монолитных конструкций началось на строительстве двухэтажного детского сада на 220 мест в посёлке ВНИИСОК Одинцовского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.





Детсад строят на месте снесённого аварийного здания. Сдать объект в эксплуатацию планируют в 2027 году.





«На первом участке ведется строительство стен первого этажа, на втором — устройство фундаментной плиты, а на третьем расчищают территорию после сноса аварийного детского сада. В работах заняты 35 человек, задействованы пять единиц техники», — рассказал глава подмосковного Минстройкомплекса Александр Туровский.