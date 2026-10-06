В Подмосковье провели около 460 ремонтных работ на водопроводе и канализации
458 ремонтно-восстановительных работ провели специалисты Мособлводоканала на сетях водоснабжения и водоотведения в Московской области за минувшую неделю. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства жилищно-коммунального хозяйства.
Основной объём мероприятий был связан с подготовкой инженерной инфраструктуры к росту нагрузок при наступлении холодов.
«В прошлом году в рамках подготовки к зиме была проведена большая работа и в этом году она продолжается. В регионе определен комплекс профилактических мероприятий, он доведен до округов. Каждый этап сопровождает министерство», — отметил глава МинЖКХ региона Кирилл Григорьев.Например, в округе Шатура сотрудники Мособлводоканала в селе Дмитровский Погост заменили трубопровод в стабилизаторе — ключевом узле, который отвечает за подготовку стоков перед их сбросом. В поселке Мишеронский смонтировали новый насос на канализационной насосной станции №1. На КНС в поселке Пустоши заменили изношенные участки трубопровода и решётки. А в поселке Радовицкий заменили трубу водоснабжения диаметром 63 мм и установили смотровой колодец. Протяженность новой ветки составила 115 метров.
В Орехово-Зуеве специалисты отремонтировали напорный трубопровод в машинном зале насосной станции №3. В городе Куровское Орехово-Зуевского округа заменили запорную арматуру на повысительной насосной станции на улице 40 лет Октября. А на Заводской улице в деревне Демихово заменили пожарный гидрант.
В Павловском Посаде на улице 1 Мая отремонтировали трубопровод холодной воды, а в деревне Евсеево Павлово-Посадского округа — трубопровод горячего водоснабжения. В Электростали проверили состояние запорной арматуры на водопроводе по улице Карла Маркса, а на перекрёстке улиц Рабочая и Комсомольская приступили к замене участка трубопровода диаметром 300 миллиметров. Эта магистраль обеспечивает водой целый городской квартал.
Круглосуточный контроль за состояние коммунальных систем несёт Единая диспетчерская служба Мособлводоканала. Она же координирует работу аварийно-ремонтных бригад. Телефон службы: 8-800-222-02-05.