В Подмосковье провели около 460 ремонтных работ на водопроводе и канализации

06 октября 2026, 13:06

оригинал Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

458 ремонтно-восстановительных работ провели специалисты Мособлводоканала на сетях водоснабжения и водоотведения в Московской области за минувшую неделю. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства жилищно-коммунального хозяйства.





Основной объём мероприятий был связан с подготовкой инженерной инфраструктуры к росту нагрузок при наступлении холодов.





«В прошлом году в рамках подготовки к зиме была проведена большая работа и в этом году она продолжается. В регионе определен комплекс профилактических мероприятий, он доведен до округов. Каждый этап сопровождает министерство», — отметил глава МинЖКХ региона Кирилл Григорьев.

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Фото: медиасток.рф