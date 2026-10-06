В Щёлкове открылась отремонтированная поликлиника №2

06 октября 2026, 13:04

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Капитальный ремонт завершили в здании взрослой поликлиники №2, расположенном на Парковой улице в Щёлкове. Обновлённое медучереждение открыли для пациентов. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.





Ремонт проводился за счёт регионального бюджета в рамках госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры Подмосковья.





«В здании оборудовали удобные зоны ожидания, процедурный и прививочный кабинеты, кабинет телемедицины и диагностический блок. Приём в поликлинике ведут терапевты и профильные специалисты — хирург, эндокринолог, оториноларинголог, гастроэнтеролог, кардиолог, колопроктолог и акушер-гинеколог», — говорится в сообщении.