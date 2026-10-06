В Щёлкове открылась отремонтированная поликлиника №2
Капитальный ремонт завершили в здании взрослой поликлиники №2, расположенном на Парковой улице в Щёлкове. Обновлённое медучереждение открыли для пациентов. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Ремонт проводился за счёт регионального бюджета в рамках госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры Подмосковья.
«В здании оборудовали удобные зоны ожидания, процедурный и прививочный кабинеты, кабинет телемедицины и диагностический блок. Приём в поликлинике ведут терапевты и профильные специалисты — хирург, эндокринолог, оториноларинголог, гастроэнтеролог, кардиолог, колопроктолог и акушер-гинеколог», — говорится в сообщении.Поликлиника обслуживает около 35 тысяч жителей. За смену там могут принять 600 пациентов.