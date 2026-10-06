Юная балерина из Красногорска победила на телепроекте «Большие и маленькие»
Четвероклассница София Бикмаева, занимающаяся в детской хореографической школе «Вдохновение» округа Красногорск, одержала победу на телепроекте «Большие и маленькие». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Телевизионный проект посвящён детской и юношеской хореографии.
«На конкурсе София выступила с композицией «Весеннее настроение» на музыку Питера Брайнера в постановке преподавательницы Елены Михеевой. Это выступление жюри признало лучшим», — говорится в сообщении.Награду юная балерина получила из рук народной артистки России, примы Большого театра Светланы Захаровой.
Ранее сообщалось, что в красногорском дворце культуры «Подмосковье» состоялся праздник, посвящённый Дню учителя. Педагогов поздравил глава округа Дмитрий Волков.