Десяти педагогам Пушкинского округа вручили знаки отличия
Почётные знаки отличия получили десять педагогов учебных заведений Пушкинского округа. Вручение состоялось в Образовательном комплексе №11 в День учителя — 5 октября. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Огромное значение работы учителей отметил глава округа Максим Красноцветов.
«Дети идут в школу не только за образованием. Они открывают дверь в большой мир, который их ждёт. Это и получение знаний, и новые знакомства, и новое общение, и перспективы. И, конечно, всё это в руках педагогов», — сказал Красноцветов.Директор Образовательного комплекса №5 Светлана Шершнева получила награду «Отличник просвещения Российской Федерации», педагоги Людмила Ермакова из Образовательного комплекса №5 и Анна Ахременко из Образовательного комплекса №1 — нагрудные знаки «За верность профессии», а семь учителей — Елена Антонова, Ирина Абмашкина, Ирина Бояринова, Елена Коновалова, Татьяна Котельникова, Ирина Крашенинникова и Ольга Шаповалова — удостоились звания «Почётный работник сферы образования Российской Федерации».