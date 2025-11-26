В Раменском стартовали всероссийские соревнования по плаванию среди слепых

26 ноября 2025, 17:45

Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.

Первенство и Кубок России по спорту слепых в дисциплине «плавание» проходят в бассейне «Сатурн» Раменского округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Участие в соревнованиях принимают 85 юных пловцов из 20 российских регионов. Они представляют различные спортивные организации и специализированные школы. Важность таких турниров отметил заслуженный мастер спорта России, первый вице-президент Всероссийской федерации спорта слепых Александр Голинтовский.





«Так как все наши дети являются инвалидами по зрению, спорт для них — это один из тех видов деятельности, который позволяет развиваться, путешествовать, изучать новые города, встречаться с новыми людьми. Особенно это важно для воспитанников школ-интернатов для слепых и слабовидящих: общение с такими же ребятами, как они, помогает убирать те ментальные ограничения, которые у них есть», — сказал Александр Голинтовский.