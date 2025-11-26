Регпортал Подмосковья принял 3000 заявлений на выплаты для покупки протезов

26 ноября 2025, 15:39

оригинал Фото: Медиабанк событий

На подмосковный портал госуслуг с начала года поступило более 3000 заявлений для получения выплаты на приобретение протезно-ортопедических и слуховых изделий. Об этом рассказали в пресс-службе Мингосуправления Московской области.





Услуга доступна на региональном портале по ссылке. Оформить её могут жители региона без группы инвалидности. Показания для протезирования должны быть подтверждены справкой из подмосковного медучреждения.

«Выплату на покупку протезов предоставляют лицам с доходом семьи ниже трёхкратной величины прожиточного минимума, а на приобретение слуховых аппаратов – без учёта доходов. Для подачи заявления нужно авторизоваться на портале через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и прикрепить необходимые документы», – пояснили в ведомстве.

