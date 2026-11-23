23 ноября 2026, 15:51

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Около 1 400 обращений жителей, связанных с содержанием подвальных помещений, отработали с начала ноября коммунальные службы Московской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.





Сообщения поступали в Единую диспетчерскую службу Помосковья. По заявкам специалисты устраняли подтопления, ремонтировали и заменяли участки труб холодного и горячего водоснабжения, канализации, а также восстанавливали теплоизоляцию трубопроводов.





«Больше всего работ выполнили в округе Шатура — 327. В округе Химки устранили 157 нарушений, а в Богородском округе — 115», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

«Поддержание подвала в порядке важно не только для удобства жильцов. Скопление воды и неисправность труб могут негативно сказаться на состоянии дома: сырость способствует появлению плесени, а длительное воздействие влаги способно повредить конструкции. Своевременное устранение протечек и контроль за инженерными системами помогают снизить риск таких последствий», — отметили в министерстве.

«Специалисты осматривают подъезды, чердаки, подвалы, кровли и фасады. Для проверок используют чек-лист, в котором нарушения распределены по степени приоритетности на красный, оранжевый и желтый блоки», — рассказал глава ведомства Игорь Даниленко.