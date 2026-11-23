В Подмосковье с начала ноября привели в порядок около 1400 подвалов
Около 1 400 обращений жителей, связанных с содержанием подвальных помещений, отработали с начала ноября коммунальные службы Московской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Сообщения поступали в Единую диспетчерскую службу Помосковья. По заявкам специалисты устраняли подтопления, ремонтировали и заменяли участки труб холодного и горячего водоснабжения, канализации, а также восстанавливали теплоизоляцию трубопроводов.
«Больше всего работ выполнили в округе Шатура — 327. В округе Химки устранили 157 нарушений, а в Богородском округе — 115», — говорится в сообщении.Помимо ремонта инженерных коммуникаций, коммунальщики проводили дезинфекцию и дератизацию, восстанавливали освещение и устанавливали новые замки на входах.
«Поддержание подвала в порядке важно не только для удобства жильцов. Скопление воды и неисправность труб могут негативно сказаться на состоянии дома: сырость способствует появлению плесени, а длительное воздействие влаги способно повредить конструкции. Своевременное устранение протечек и контроль за инженерными системами помогают снизить риск таких последствий», — отметили в министерстве.
Важна и регулярная уборка нежилых помещений. Мусор в подвале создает дополнительные риски, в том числе пожарные. Поэтому обслуживание включает не только аварийный ремонт, но и профилактические работы, санитарную обработку, проверку освещения и ограничение доступа. За состоянием многоквартирных домов следят инспекторы министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«Специалисты осматривают подъезды, чердаки, подвалы, кровли и фасады. Для проверок используют чек-лист, в котором нарушения распределены по степени приоритетности на красный, оранжевый и желтый блоки», — рассказал глава ведомства Игорь Даниленко.
В первую очередь инспекторы обращают внимание на подтопления в подвалах, утечки и повреждения труб холодного и горячего водоснабжения, отопления и канализации. На чердаках проверяют состояние теплоизоляции трубопроводов. Выявленные недостатки вносят в Единую диспетчерскую службу и направляют управляющим организациям для устранения.
На выполнение работ отводится от одних до семи суток — срок зависит от характера нарушения. После ремонта управляющая организация также вносит подтверждение в систему. Такой порядок позволяет отслеживать не только поступившие сигналы, но и результаты их отработки.