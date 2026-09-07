В Подмосковье с 2020 года модернизировали 16 очистных сооружений
В Московской области по государственной программе Министерства ЖКХ Подмосковья за пять лет обновили и построили 16 очистных сооружений. Это как крупные межрайонные комплексы, так и локальных и модульные установки, сообщили в пресс-службе ведомства.
При реализации государственной программы внимание уделяют не только крупным городам, но и удаленным населённым пунктам
«За пять лет новые модернизированные очистные появились в Шатуре, Рузском, Богородском, Солнечногорске, Коломне, Лыткарине и других округах. Ставку делаем на автоматизацию. На примере прошлой зимы видим, как важна скорость реакции на внештатную ситуацию. За передачу информации отвечают датчики контроля параметров работы насосов и резервуаров, а также системы удалённого мониторинга, которыми оснащается каждый реконструируемый объект», – рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.
Например, в Шатуре на улице Малькина Грива на месте старых очистных сооружений, проработавших почти 40 лет, возвели новый объект производительностью 10 тысяч кубометров в сутки. Этого достаточно, чтобы обеспечить качественными коммунальными услугами 37 000 жителей. На объекте внедрили автоматизированную систему управления технологическим процессом.
В микрорайоне Пироговский в Мытищах реконструирован комплекс очистных сооружений. Его мощность увеличили с 5000 до 8500 кубометров в сутки. Микрорайон получил возможность ввода в эксплуатацию жилого фонда площадью 28 000 квадратных метров. Охват жителей составил 35 000 человек.
Реконструкция крупнейших в области Щёлковских очистных сооружений проведена для 700 000 жителей Пушкинского округа, Щёлкова, Королёва и Фрязина. Объект рассчитан на приём 400 000 кубометров в сутки.
На очистных сооружениях в селе Протекино в Зарайске в ходе модернизации установили современную систему аэрации, внедрили доочистку с использованием УФ‑обеззараживания.
Надёжное водоотведение получили более 850 000 жителей. Реализация программы продолжается. В этом году запустят ещё три очистных сооружения.