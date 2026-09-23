В Подмосковье с начала года обновят порядка 1000 контейнерных площадок
С начала 2026 года на территории Московской области проведена масштабная работа по модернизации инфраструктуры для сбора твёрдых коммунальных отходов. Уже обновлено 740 контейнерных площадок, сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.
В ходе модернизации на площадках проводят комплексное благоустройство. Специалисты расширяют территорию, обустраивают удобные подходы и подъезды для спецтехники, устанавливают дополнительные контейнеры. Помимо этого, на обновлённых площадках появляются специальные отсеки для крупногабаритных отходов.
Главная цель изменений – сделать процесс выброса отходов максимально удобным для жителей и обеспечить беспрепятственный подъезд мусоровозов к площадкам в любую погоду.
Работы по модернизации продолжаются во всех подмосковных округах. В числе территорий, где обновили больше всего площадок – Красногорск (54); Электросталь (10); Котельники, Лыткарино и Орехово-Зуево (по пять).
«За 2024-2025 годы было модернизировано 2120 контейнерных площадок. План на это год – порядка 1000 объектов. Самый большой объём работ запланирован в Люберцах, Красногорске, Химках, Мытищах, Раменском, Одинцове, Подольске, Ленинском, Балашиха и Солнечногорске. В 2027-2028 годах модернизируем ещё 2800 контейнерных площадок», – рассказал министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.
Он добавил, что особый акцент делается на экологичности. В этом году 500 площадок будет построено из вторичных материалов, полученных комплексами по переработке отходов. Такие конструкции долговечнее и практичнее
Ранее сообщалось, что масштабная программа модернизации контейнерных площадок реализуется в Московской области с 2024 года.