В Подмосковье с начала года обновят порядка 1000 контейнерных площадок

23 сентября 2026, 09:27

оригинал Фото: Медиасток.рф

С начала 2026 года на территории Московской области проведена масштабная работа по модернизации инфраструктуры для сбора твёрдых коммунальных отходов. Уже обновлено 740 контейнерных площадок, сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.





В ходе модернизации на площадках проводят комплексное благоустройство. Специалисты расширяют территорию, обустраивают удобные подходы и подъезды для спецтехники, устанавливают дополнительные контейнеры. Помимо этого, на обновлённых площадках появляются специальные отсеки для крупногабаритных отходов.



Фото: Медиасток.рф

Главная цель изменений – сделать процесс выброса отходов максимально удобным для жителей и обеспечить беспрепятственный подъезд мусоровозов к площадкам в любую погоду.



Работы по модернизации продолжаются во всех подмосковных округах. В числе территорий, где обновили больше всего площадок – Красногорск (54); Электросталь (10); Котельники, Лыткарино и Орехово-Зуево (по пять).

«За 2024-2025 годы было модернизировано 2120 контейнерных площадок. План на это год – порядка 1000 объектов. Самый большой объём работ запланирован в Люберцах, Красногорске, Химках, Мытищах, Раменском, Одинцове, Подольске, Ленинском, Балашиха и Солнечногорске. В 2027-2028 годах модернизируем ещё 2800 контейнерных площадок», – рассказал министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.