В Наро-Фоминском перинатальном центре родилась королевская двойня

22 сентября 2026, 21:39

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Рождение разнополой двойни – редкость, которая фиксируется раз на тысячу случаев. Именно такое чудо произошло в Наро-Фоминском перинатальном центре, рассказали в пресс-службе Минздрава Московской области.





Аделина и Сергей приехали из Можайска, чтобы стать родителями мальчика и девочки. Роды прошли хорошо. Молодые родители говорят, что всё было на высшем уровне. Появление на свет малышей стало результатом большой командной работы профессионалов. Девочка находилась в головном предлежании, мальчик – в тазовом. Но у медиков центра всё получилось.

«Мы очень рады, что именно нам доверили такое важное событие. Рождение королевской двойни – всегда особенная ответственность, ведь каждый малыш требует индивидуального подхода. В нашем случае девочка шла в головном предлежании, а её братик – в тазовом, что требовало от команды максимальной слаженности и профессионализма. Мы готовы к родам любой сложности и всегда делаем всё возможное, чтобы мечты родителей сбывались», – сказал заведующий родовым отделением Наро-Фоминского центра Семён Андрусенко.