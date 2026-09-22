Начался этап общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью»

22 сентября 2026, 23:10

оригинал Фото: плакат Екатерины Тоцкой и Евгения Каприца

Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД России объявило о проведении второго этапа общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью». Этап будет проходить до 2 октября.