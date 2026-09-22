Начался этап общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью»
Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД России объявило о проведении второго этапа общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью». Этап будет проходить до 2 октября.
Цель акции – привлечь общество к борьбе с наркопреступностью и профилактике употребления запрещённых веществ.
Сотрудники профильных подразделений, региональные власти и органы местного самоуправления будут принимать и проверять сообщения граждан об употребления и продаже наркотиков. Передать такую информацию можно по номеру 102 или по телефонам доверия. Они опубликованы на сайтах территориальных органов внутренних дел и региональных администраций.
Запланированы проверки мест, где собираются подростки и молодёжь, а также отслеживание интернет-пространства для выявления пропагандирующих наркотики ресурсов. К рейдам вместе с полицейскими присоединятся представители казачьих обществ. К информационной работе с населением подключатся общественные и волонтёрские организации. Их представители расскажут о профилактических мероприятиях и правовой ответственности за причастность к наркоторговле.
Присоединиться к акции и внести свой вклад в борьбе с наркопреступностью может каждый.
По результатам первого этапа акции, прошедшего весной, сигналы неравнодушных граждан помогли выявить более 5000 сайтов, нарушающих антинаркотическое законодательство. Из незаконного оборота изъято более 445 килограммов запрещенных веществ.
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