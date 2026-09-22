В Щёлкове задержали девушку-курьера мошенников, обокравших молодого местного жителя
Щёлковские полицейские задержали девушку-курьера телефонных мошенников, похитивших у молодого местного жителя 1,8 млн рублей. Об этом рассказала начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
В дежурную часть от 26-летнего местного жителя поступило сообщение о мошенничестве.
«Мужчине позвонил неизвестный, которому он назвал код из СМС для записи на замену ключей от домофона. После с жертвой связались якобы сотрудники Минцифры и правоохранительных органов. Они убедили, что его личными данными завладели аферисты для финансирования ВСУ. Чтобы не допустить этого, было необходимо взять кредит и передать деньги доверенному лицу», – уточнила Петрова.После выполнения всех инструкций злоумышленников заявитель понял, что его обманули, и обратился в полицию.
Было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Полицейские задержали подозреваемую – 22-летнюю москвичку, которая исполнила в преступной схеме роль курьера. Та дала признательные показания, Петрова.
Фигурантку отправили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.