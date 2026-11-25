В Подмосковье с начала ноября отработали более 10,5 тыс. заявок на ремонт подъездов
С начала ноября коммунальные службы Московской области обработали свыше десяти с половиной тысяч обращений жителей, связанных с текущим ремонтом подъездов в многоквартирных домах. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Заявки поступают через Единую диспетчерскую службу региона и передаются специалистам для выполнения работ.
«Больше всего мероприятий провели в Шатуре — свыше 2 900. В Богородском округе выполнили более 900 работ, в Химках — свыше 780», — говорится в сообщении.В перечень работ входит обновление стен и потолков: поверхности белят или красят, заделывают трещины и сколы штукатурки. При необходимости ремонтируют перила, ступени, площадки и напольные покрытия. Также специалисты меняют разбитые стёкла, восстанавливают оконные рамы, тамбурные и входные двери. Если дверь неисправна, могут заменить ручки, петли или доводчик. Отдельное внимание уделяется почтовым ящикам и освещению. Ящики ремонтируют или заменяют, устанавливают новые светильники и щитки, монтируют кабель-каналы для проводов.
«Состав работ зависит от характера проблемы, указанной жителями или выявленной при осмотре», — уточнили в министерстве.Поддерживать подъезды в исправном состоянии важно не только для порядка и внешнего вида дома. Повреждённые ступени, расшатанные перила или двери с неисправным доводчиком могут стать причиной травм. Кроме того, своевременное устранение дефектов помогает не допустить дальнейшего разрушения элементов здания и поддерживать их в рабочем состоянии.
За состоянием подъездов, чердаков, подвалов, крыш и фасадов следят инспекторы министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Обнаруженные нарушения инспекторы фиксируют в Единой диспетчерской службе и направляют управляющей организации. На устранение недостатков отводится от суток до семи дней. Информация о выполнении работ также вносится в систему», — рассказал глава ведомства Игорь Даниленко.Заявку на текущий ремонт жители могут подать в свою управляющую компанию или в Единую диспетчерскую службу региона. Если УК не реагирует на обращение, можно направить сообщение в территориальный отдел министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.