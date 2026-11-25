25 ноября 2026, 13:24

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

С начала ноября коммунальные службы Московской области обработали свыше десяти с половиной тысяч обращений жителей, связанных с текущим ремонтом подъездов в многоквартирных домах. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.





Заявки поступают через Единую диспетчерскую службу региона и передаются специалистам для выполнения работ.





«Больше всего мероприятий провели в Шатуре — свыше 2 900. В Богородском округе выполнили более 900 работ, в Химках — свыше 780», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

«Состав работ зависит от характера проблемы, указанной жителями или выявленной при осмотре», — уточнили в министерстве.

«Обнаруженные нарушения инспекторы фиксируют в Единой диспетчерской службе и направляют управляющей организации. На устранение недостатков отводится от суток до семи дней. Информация о выполнении работ также вносится в систему», — рассказал глава ведомства Игорь Даниленко.