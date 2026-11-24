В посёлке Удельная завершили ремонт улицы Тургенева
Улицу Тургенева в посёлке Удельная Раменского округа сделали по просьбе жителей из грунтовой асфальтированной. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В настоящее время работы завершены. Их качество проверил глава округа Эдуард Малышев.
«Протяжённость обновлённого участка составляет 230 метров. Дорожники сформировали основание полотна, уложили износостойкое асфальтобетонное покрытие и укрепили обочины щебнем», — говорится в сообщении.Улица Тургенева соединяет улицу Белинского с региональной трассой Москва — Жуковский. Благодаря проведённым работам быстро и беспрепятственно выезжать на магистраль смогут не только местные водители, но и машины скорой помощи и пожарные.
Всего в этом году в Раменском округе отремонтировали 71 участок муниципальных дорог общей протяжённостью более 51 километра.