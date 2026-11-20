20 ноября 2026, 16:20

Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.

В доме у жительницы Раменского Елены Моховой живёт настоящий лисёнок по кличке Асиэль. О том, чем он отличается от собак и кошек, хозяйка рассказала местному телевидению. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Асиэль появился на свет в питомнике, где разводят ручных лис. Эксперимент по одомашниванию лисиц начал больше 60 лет назад советский генетик Дмитрий Беляев. В результате многолетней селекции появилась популяция лис, которые поддаются дрессировке и обучению.





«Если не хочешь ни собаку, ни кошку, заводи себе лису. Но с лисой сойдёшь с ума. Ей надо посвящать много времени. Если ему скучно, он скребётся в дверь», — рассказала Елена Мохова.