Жительница Раменского рассказал о жизни с необычным питомцем
В доме у жительницы Раменского Елены Моховой живёт настоящий лисёнок по кличке Асиэль. О том, чем он отличается от собак и кошек, хозяйка рассказала местному телевидению. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Асиэль появился на свет в питомнике, где разводят ручных лис. Эксперимент по одомашниванию лисиц начал больше 60 лет назад советский генетик Дмитрий Беляев. В результате многолетней селекции появилась популяция лис, которые поддаются дрессировке и обучению.
«Если не хочешь ни собаку, ни кошку, заводи себе лису. Но с лисой сойдёшь с ума. Ей надо посвящать много времени. Если ему скучно, он скребётся в дверь», — рассказала Елена Мохова.Сейчас лисёнку семь месяцев, он весит уже больше шести килограммов. Зверёк питается мясом и кормом для собак. Елена рассказала, что мечтала о таком питомце 15 лет — после того, как увидела в интернете сюжет о домашних лисах.