В Москве открыли выставку «Три карты генерала Чернышёва» с участием «Нового Иерусалима»
Музей «Новый Иерусалим» из Истры и Музей военной формы представили новый масштабный межмузейный выставочный проект «Три карты генерала Чернышёва». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Проект посвящён 240-летию со дня рождения Александра Ивановича Чернышёва – выдающегося отечественного военного и государственного деятеля первой половины XIX века, героя наполеоновских войн, кавалера высших российских орденов. Через ключевые эпизоды жизни и службы Чернышёва выставка раскрывает важнейшие события эпохи.
На открытии присутствовали помощник президента России, председатель военно-исторического общества Владимир Мединский, исполнительный директор Музея истории военной формы Елена Синицина и гендиректор Государственного историко-художественного музея «Новый Иерусалим» Анна Антипенко.
«Хочу поблагодарить губернатора Московской области Андрея Воробьёва. Он не просто поддержал эту выставку, а стал опорой целого ряда важных дел по возрождению памяти об Александре Чернышёве. ХIХ век для России – время невероятного размаха, романтики, достижений и особого духа. Всё лучшее той эпохи воплотилось в таких русских офицерах, как Александр Чернышёв. Недаром его называли русским Джеймсом Бондом», – сказал на открытии экспозиции Мединский.
«Новый Иерусалим» впервые представляет свою выставку в Москве, на площадке Музея военной формы. Совместный проект объединяет более 160 экспонатов из ведущих федеральных, столичных и региональных собраний. Масштабная экспозиция позволила подчеркнуть особую роль межмузейного сотрудничества в популяризации исторического наследия региона.
«Благодаря этому сотрудничеству на выставке воедино собраны разрозненные свидетельства, показана неразрывная связь времён. Сотрудничество «Нового Иерусалима» с Музеем военной формы становится почвой для создания крепкой связи и дальнейших совместных открытий», – подчеркнул министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.
Название выставки задаёт ключевой принцип её построения. Экспозиция разделена на три тематических пространства. Каждое посвящено одному из важнейших этапов жизненного и служебного пути героя. Выбор трёхчастной структуры опирается на факты биографии генерала и помогает проанализировать его вклад в отечественную историю.
Посетителям покажут исторические документы, редкие архивные материалы, предметы военной формы и вооружения русской армии первой половины XIX века, наградные знаки, произведения живописи, скульптуры и декоративно-прикладного искусства. Важной частью проекта станут интерактивные мультимедийные инсталляции.
Выставка открыта с 20 ноября 2026 года по 11 апреля 2027-го.