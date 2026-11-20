20 ноября 2026, 15:44

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Музей «Новый Иерусалим» из Истры и Музей военной формы представили новый масштабный межмузейный выставочный проект «Три карты генерала Чернышёва». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.





Проект посвящён 240-летию со дня рождения Александра Ивановича Чернышёва – выдающегося отечественного военного и государственного деятеля первой половины XIX века, героя наполеоновских войн, кавалера высших российских орденов. Через ключевые эпизоды жизни и службы Чернышёва выставка раскрывает важнейшие события эпохи.



Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

На открытии присутствовали помощник президента России, председатель военно-исторического общества Владимир Мединский, исполнительный директор Музея истории военной формы Елена Синицина и гендиректор Государственного историко-художественного музея «Новый Иерусалим» Анна Антипенко.

«Хочу поблагодарить губернатора Московской области Андрея Воробьёва. Он не просто поддержал эту выставку, а стал опорой целого ряда важных дел по возрождению памяти об Александре Чернышёве. ХIХ век для России – время невероятного размаха, романтики, достижений и особого духа. Всё лучшее той эпохи воплотилось в таких русских офицерах, как Александр Чернышёв. Недаром его называли русским Джеймсом Бондом», – сказал на открытии экспозиции Мединский.

В. Мединский ( Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО)

«Благодаря этому сотрудничеству на выставке воедино собраны разрозненные свидетельства, показана неразрывная связь времён. Сотрудничество «Нового Иерусалима» с Музеем военной формы становится почвой для создания крепкой связи и дальнейших совместных открытий», – подчеркнул министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО