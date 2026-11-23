23 ноября 2026, 13:52

оригинал Фото: медиасток.рф

Благоустройство 64 общественных пространств завершат в Московской области в 2026 году. 45 объектов из списка уже открыты для посетителей. Об этом рассказал на совещании губернатора региона Андрея Воробьёва с главами подмосковных ведомств и округов министр благоустройства Михаил Хайкин.





В 64 территории входят 15 пешеходных зон и площадей, 12 скверов, 11 лесопарков, по десять парков и набережных и шесть функциональных зон. Кроме того, есть программа по малым общественным территориям, в которую включили 56 скверов.





«В результате благоустройства городская среда станет комфортнее для более чем двух миллионов жителей», — отметил Хайкин.