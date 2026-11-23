Капремонт детсада при гимназии «Логос» в Дмитрове завершат до конца года
Здание дошкольного отделения гимназии «Логос», расположенное на Кропоткинской улице в Дмитрове, капитально ремонтируют. Сдать обновлённый объект в эксплуатацию планируют до конца текущего года. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
В настоящее время готовность капремонта превысила 80%.
«Сейчас в детском саду общей площадью более 1 900 квадратных метров занимаются электромонтажными, сантехническими и отделочными работами, устанавливают системы вентиляции и кондиционирования», — говорится в сообщении.Капремонт проводится за счёт областного бюджета в рамках госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры Подмосковья. В результате здание должны обновить снаружи и изнутри, а прилагающую территорию — благоустроить.