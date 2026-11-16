В Подмосковье составили рейтинг управляющих организаций за третий квартал 2026 года

16 ноября 2026, 20:01

Видео: пресс-служба Минчистоты Московской области

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору продолжает работу по оздоровлению управляющих компаний. В рейтинг включили 793 организации, сообщили в пресс-службе ведомства.

По итогам третьего квартала более 130 вышли из «красной зоны».



Оценку проводили по семи критериям. Это организация работы в ЕДС; отсутствие просроченной задолженности перед ресурсоснабжающими организациями; наличие жалоб по содержанию КП; полнота размещения информации в ГИС ЖКХ; наличие аварийно-диспетчерской службы; общедомовых приборов учёта; предписаний органа государственного жилищного надзора.

«Мероприятия по сокращению «красной зоны» рейтинга наших управляющих компаний проводим с начала этого года. Лидеры по итогам этой работы — Домодедово, Королёв и Солнечногорск. Нам уже удалось вывести из красной зоны 133 УК. Комплекс мер, принятый министерством вместе с главами муниципальных образований, позволил сократить задолженность перед ресурсоснабжающими организациями и число обращений граждан. Эту работу продолжаем. Сейчас более половины всех домов, ранее находившихся под управлением организаций в «красной зоне», перешли в компании «зелёной зоны» рейтинга», — отметил министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.



В 2025 году в Подмосковье в «зелёной зоне» было 275 УК, в 2026-м стало 414. В «красной зоне» находилось 202 управляющие компании, стало 119.



Рейтинг УК доступен на





Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

Ранее министерства.Ранее

, что в Московской области с начала года модернизировали более 820 контейнерных площадок. До конца года специалисты планируют привести в порядок ещё 129 мест сбора отходов. Всего в годовой план вошло 950 объектов.



Программу запустили в 2024 году. Она направлена на создание удобной для жителей инфраструктуры сбора отходов. За два года в Московской области модернизировали 2120 площадок. Работы проводят по единому стандарту, который утвердили власти Подмосковья.

