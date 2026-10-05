В Подмосковье стартовал эколого-просветительский конкурс

05 октября 2026, 10:00

оригинал Фото: istockphoto.com/Dilok Klaisataporn

Приём заявок на участие в седьмом этапе творческого эколого-просветительство конкурса «Экоподмосковье» для детей и подростков начался в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.





Целью мероприятия является продвижение принципов бережного обращения с природными ресурсами, в число которых входит сортировка мусора и переработка вторсырья, экономия ресурсов и благоустройство территорий.

Конкурсные работы принимаются в трёх форматах: вертикальные видеоролики продолжительностью до трёх минут, горизонтальные видео продолжительностью пять-десять минут и серии фотографий из девяти снимков.





«Участникам предлагаются три тематических направления: «Моя идея, как улучшить экологию Московской области» (здесь будут рассматривать технические и социальные инициативы авторов), «Мусорная реформа в действии» (о раздельном сборе мусора, рециклинге и чистоте дворов) и «Семья и экология» — в работах этого направления нужно рассказать о семейных экологических традициях и привычках», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

«Сегодня в регионе становится все больше людей, неравнодушных к экоповестке и заинтересованных в продвижении своих идей. В числе приоритетных задач остается просветительская деятельность как с подрастающим поколением, так и со взрослыми жителями Подмосковья», — сказал он.